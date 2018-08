O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 31 de Agosto de 2018 18:11 31. Agosto 2018 - 18:11

Quase metade da população americana apoia um julgamento político contra Donald Trump e 60% desaprovam a sua gestão, mostra uma pesquisa de opinião publicada nesta sexta-feira (31).

A pesquisa, realizada pelo jornal Washington Post e pela emissora ABC News, revelou que apenas 36% dos americanos aprovam a gestão de Trump à frente da Casa Branca.

Em uma pesquisa anterior, realizada em abril, Trump contava com o apoio de 40% e sua desaprovação chegava a 56%.

A pesquisa, realizada com 1.003 adultos entre 26 e 29 de agosto, coincidiu com a semana na qual o ex-chefe de campanha de Trump Paul Manafort foi declarado culpado de fraude fiscal e bancária. A isso se somou o fato de seu ex-advogado pessoal Michael Cohen ser condenado por fazer pagamentos ilegais a pedido do presidente para silenciar mulheres que alegavam ter tido relações com Trump.

Dos consultados por Washington Post e ABC News, 49% disseram que o Congresso deveria iniciar o procedimento de julgamento político contra Trump, enquanto outros 46% o rechaçaram.

Em outra pergunta, 53% responderam que acreditavam que Trump havia obstruído à Justiça tentando interferir na investigação do procurador especial Robert Mueller sobre um possível conluio com a Rússia durante a sua campanha eleitoral em 2016.

Ao contrário, 35% disseram que não acreditavam que o presidente tivesse tentado interferir na investigação que Trump chama de "caça às bruxas".

A pesquisa mostrou que 63% dos consultados apoiam a investigação de Mueller, enquanto 29% a rechaçam.

Os números do presidente melhoraram no aspecto econômico, segundo os resultados da pesquisa, já que 45% disseram aprovar o seu manejo da economia, contra uma porcentagem similar de desaprovação.

A popularidade de Trump difere amplamente entre republicanos e democratas: 78% dos republicanos estão de acordo com a administração Trump, enquanto 93% dos democratas e 59% dos independentes a desaprovam.

A pesquisa tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

