Agricultor aplica o glifosato Roundup 720 em plantação em Piace, no norte da França, em 11 de maio de 2018.

Boa parte do volume total de pesticidas utilizados na agricultura dos Estados Unidos está proibida na União Europeia, e 2% destes produtos não são permitidos no Brasil, revela um estudo publicado nesta quinta-feira pela revista Environmental Health.

Dos 374 ingredientes ativos autorizados para a agricultura nos Estados Unidos em 2016, 72 estão proibidos na União Europeia.

Dos produtos em particular proibidos tanto na União Europeia como no Brasil estão o Paraquat, um perigoso herbicida, e o forato, um inseticida neurotóxico cuja fumigação nos EUA é proibida apenas no Estado de Nova York.

Já os Estados Unidos proíbem apenas dois ou três pesticidas permitidos nos outros países.

"A princípio, o regulador americano era muito bom e proibiu um grande volume de pesticidas, como o DDT", destaca o autor do estudo, Nathan Donley, pesquisador da ONG Centro para a Biodiversidade.

A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em 1970 e proibiu rapidamente vários pesticidas.

"Muitos americanos ainda têm esta ideia de que há uma agência reguladora que é muito funcional e muito protetora. Muitos simplesmente não sabem até que ponto os Estados Unidos ficaram para trás".

O estudo abrange até 2016, último ano da presidência de Barack Obama, e não envolve a EPA da administração de Donald Trump, ainda mais enfraquecida.

"Quando a EPA toma decisões que não agradam o setor agrícola, se coloca em uma situação política delicada", já que é o Congresso que define seu orçamento, denuncia Donley.

