Plataforma de petróleo Tungsten Explorer na costa do Líbano, em 25 de fevereiro de 2020

O petróleo despencou 20% nesta segunda-feira (domingo, 8, no Brasil), depois que a Arábia Saudita fez cortes profundos nos preços da commodity, após um fracasso entre a Opep e seus aliados para chegar a um acordo para apoiar os mercados de energia.

Os dois principais contratos despencaram cerca de 20%, com o West Texas Intermediate caindo a cerca de US$ 32 o barril e o barril de Brent, a US$ 36.

As bolsas da Arábia Saudita e dos demais países do Golfo desabaram em níveis historicamente baixos após o fracasso da Opep e da Rússia em fechar um acordo para sustentar os preços do petróleo.

A bolsa saudita, já afetada pelo coronavírus, caiu 6,5% na abertura, e também despencaram as bolsas de Dubai (- 8,5%), assim como as de Kuwait e Abu Dabi, ambas com quedas de mais de 7%.

As ações da petroleira nacional saudita Aramco caíram pela primeira vez abaixo de seu preço de partida na bolsa, 32 rials (8,5 dólares) e ficaram em 31,15 rials.

A bolsa do Catar, por sua vez, caiu 3,5%, a do Bahrein, 3%, e a de Omã, 1,1%.

Na sexta-feira, a Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia fracassaram em alcançar um acordo em Viena para recortar novamente sua produção para tentar conter a queda dos preços do petróleo.

A Rússia, o principal aliado da Opep, se opôs a reduzir a produção para manter os preços altos.

Os preços do petróleo caíram mais de 30% este ano devido à desaceleração mundial da economia e pelas consequências da epidemia de coronavírus.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram