24 de Setembro de 2018

O preço do petróleo Brent alcançou nesta segunda-feira (24) seu nível mais alto desde novembro de 2014, a quase 81 dólares o barril, após a decisão da Opep e de seus sócios de não aumentar a produção apesar das pressões de Donald Trump.

A cotação do Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 2 dólares, até 80,80 dólares, às 8h45 GMT (5h45 no horário de Brasília), depois de chegar pouco antes a 80,94 dólares.

