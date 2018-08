O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A Petrobras registrou um lucro líquido de 10,072 bilhões de reais no período de abril-junho deste ano, o melhor resultado trimestral de 2011, anunciou a empresa nesta sexta-feira.

O lucro representa um alta de 45% em relação ao primeiro trimestre (6,96 bilhões de reais), apesar da greve de caminhoneiros que em maio paralisou por vários dias o país.

O resultado supera a estimativa média de um lucro de 6,96 bilhões de reais, estabelecida com base nas previsões de sete instituições de análises consultadas pelo jornal Valor.

No segundo trimestre de 2017, os lucros foram de apenas 316 milhões de rais, mas marcaram uma melhoria depois de dois anos de fortes perdas provocadas pelo escândalo do Petrolão e pela queda dos preços do petróleo.

