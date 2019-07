O petroleiro iraniano interceptado na semana passada em frente à costa de Gibraltar será devolvido, se o Irã oferecer garantias sobre seu destino - anunciou o ministro britânico das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, neste sábado (13).

Hunt explicou que teve uma conversa com o chanceler iraniano, Mohamad Javaz Zarif, sobre a situação do navio "Grace 1".

"Garanti a ele que nossa preocupação é com o destino, e não com a origem do petróleo que está no 'Grace 1', e que o Reino Unido facilitará sua liberação, se tivermos garantias de que ele não irá para a Síria", declarou Hunt.

O representante britânico acrescentou que o ministro iraniano das Relações Exteriores "quer resolver a questão e não procura uma escalada".

O "Grace 1", de 330 metros de comprimento, foi interceptado em 4 de julho pela polícia e pelos serviços alfandegários de Gibraltar, assistidos por um destacamento da Marinha Real britânica.

As autoridades deste pequeno território britânico no extremo sul da península ibérica suspeitam de que o petróleo estava sendo transportado para a Síria, o que seria uma violação das sanções europeias contra o governo de Bashar al-Assad.

Classificando a interceptação de "pirataria", Teerã negou que o navio estivesse se dirigindo para a Síria e pediu sua "liberação imediata".

A Suprema Corte de Gibraltar autorizou, porém, a retenção do navio durante 14 dias, até 19 de julho, e poderá prolongá-la novamente por até 90 dias.

