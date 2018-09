O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Setembro de 2018 17:42 26. Setembro 2018 - 17:42

O grupo Pierre Fabre anunciou nesta quarta-feira a abertura de um centro de inovação em dermocosmética no Rio de Janeiro - seu sexto no mundo -, a fim de reforçar sua presença no Brasil, um país estratégico por ser o quarto maior mercado mundial de cosméticos.

O centro de 320 m2, cujo custo não foi revelado, vai contar com cerca de vinte pesquisadores e técnicos até 2021. Ele vai colaborar com os outros cinco laboratórios de pesquisa do grupo na França e Jupão, bem como com sua filial brasileira.

Sua missão será "desenvolver uma compreensão melhor das peles brasileiras no plano dermatológico e das necessidades de consumidores brasileiros no plano tecnológico", para antecipar "as tendência de um dos mercados de cosméticos mais sofisticados e criativos do mundo", afirma nota do grupo.

Pierre Fabre já conta com uma fábrica de dermocosméticos no Brasil, após adquirir os laboratórios Darrow em 2006.

Com as marcas Eau Thermale Avène, Darrow e Ducray, o grupo francês ocupa o terceiro lugar no mercado brasileiro de dermocosméticos.

Suas vendas no país no ano passado alcançaram R$ 300 milhões, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior.

Mas este mercado ainda é pequeno para o grupo, que no ano passado teve um faturamento global de 2,3 bilhões de euros, incluindo 1,4 bilhão de euros apenas no ramo de dermocosméticos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português