O tenor espanhol Plácido Domingo, acusado de assédio sexual, confirmou nesta segunda-feira (30) ter recebido alta de um hospital de Acapulco, no estado mexicano de Guerrero (sul), após ter dado entrada por complicações pelo novo coronavírus.

"Estou em casa e me sinto bem. Felizmente, desde o primeiro sintoma estava, como sempre, sob supervisão médica, em vista da minha idade e minhas comorbidades, portanto suspeitou-se da infecção por Covid-19 e isto me ajudou muito", informou Domingo em um comunicado, publicado em sua página oficial no Facebook.

O tenor disse que continua com o tratamento e o descanso em sua casa no famoso porto de Acapulco.

O artista tinha dito em 22 de março pelas redes sociais que testou positivo para o Covid-19, mas que tanto ele quanto a sua família estavam isolados, seguindo as recomendações médicas.

"Neste momento, meus pensamentos estão com quem sofre e com todos aqueles que lutam generosamente por salvar vidas. Agradeço a todos pelo carinho e mais uma vez, recomendo a todos que fiquem em casa", disse Domingo em sua mensagem.

O tenor, de 79 anos, está desde agosto mergulhado em um escândalo, depois que cerca de 20 mulheres o acusaram de manipulá-las, beijá-las à força ou chantageá-las, em incidentes que em alguns casos remontam há 30 anos.

