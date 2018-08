O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

01. Agosto 2018 - 18:59

Gaivotas procuram comida ao lado de pilhas de garrafas de plástico no litoral de Ouzai, ao sul de Beirute, em 19 de julho de 2018.

Os plásticos em decomposição emitem poderosos gases do efeito estufa, como metano e etileno, e são uma fonte não contabilizada desses poluentes, revela um estudo publicado na revista científica PLOS ONE nesta quarta-feira.

Garrafas plásticas de água, sacolas de compras, plásticos industriais e recipientes de alimentos foram testados no estudo.

O "mais prolífico emissor" foi o polietileno, que é usado em sacolas de compras e é o polímero sintético mais produzido e descartado no mundo, destaca o estudo.

Os pesquisadores ainda não calcularam o nível de gases nocivos do efeito estufa emitidos pelos plásticos no meio ambiente, mas dado que há mais de oito bilhões de toneladas de plástico cobrindo o planeta - cuja maior parte não é reciclável - e que a produção de plástico deve dobrar nas próximas duas décadas, eles precisam descobrir, disse David Karl, autor sênior do estudo.

"O plástico representa uma fonte de traços de gases relevantes para o clima que devem aumentar à medida que mais plástico for produzido e acumulado no meio ambiente", advertiu Karl, professor da Universidade do Havaí (UH).

"Esta fonte ainda não está orçada para a avaliação dos ciclos globais de metano e etileno, e pode ser significativa", acrescentou.

O plástico já é conhecido por liberar substâncias químicas nocivas na água e no solo.

E os gases do efeito estufa atingiram recentemente seus níveis mais altos no planeta, causando o aquecimento da Terra e a elevação dos oceanos, o que ameaça as comunidades costeiras em todo o mundo.

"Nossa descoberta fornece mais evidências de que precisamos parar a produção de plástico na fonte, especialmente o plástico de uso único", disse a autora principal do estudo, Sarah-Jeanne Royer, pesquisadora de pós-doutorado na UH.

