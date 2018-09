O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Setembro de 2018 9:40 09. Setembro 2018 - 09:40

O plano de Theresa May sobre as relações comerciais após o Brexit põe "um colete de explosivos" no Reino Unido, cujo detonador está nas mãos da União Europeia (UE) - afirmou neste domingo (9) o ex-ministro britânico das Relações Exteriores Boris Johnson, deixando em evidência as divisões entre os conservadores.

Johnson deixou o governo em julho por discordar do plano proposto pela primeira-ministra conservadora, que prevê manter uma relação comercial estreita entre o Reino Unido e a UE após o Brexit, previsto entrar em vigor a partir de 29 de março.

Com estas propostas, a chefe de governo provocou a irritação dos partidários de um Brexit "puro e duro", mas também o ceticismo dos dirigentes da UE, que puseram em dúvida a viabilidade deste plano.

"Colocamos um colete de explosivos na Constituição britânica e entregamos o detonador a Michel Barnier", o negociador da UE para o Brexit, afirmou Johnson em um artigo de opinião publicado no jornal "Mail on Sunday".

Johnson lamentou que o Reino Unido adote uma atitude de obediência cega à UE.

"Até agora, em cada etapa das discussões, Bruxelas obtém o que Bruxelas quer. Aceitamos o calendário da UE. Aceitamos entregar 39 bilhões de libras, sem obter nada em troca", lamentou, fazendo referência à fatura por sair da UE.

"Agora com a proposta (de May) estamos dispostos a aceitar suas regras - para sempre - sem poder dizer nada sobre elas", afirmou.

"É uma humilhação", acrescentou.

Boris Johnson qualificou, ainda, de "totalmente inaceitável" a solução de "rede de segurança" ("backstop"), que manteria a província britânica da Irlanda do Norte dentro da união alfandegária e do mercado único europeu, na falta de outra solução para impedir o restabelecimento de controles fronteiriços com a Irlanda, membro da UE, após o Brexit.

Estas declarações criaram agitação entre seus correligionários, os conservadores. O secretário de Estado para Assuntos Europeus, Alan Duncan, estimou no Twitter que consistem em "um dos momentos mais lamentáveis da política moderna britânica" e selam "o fim político de Boris Johnson".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português