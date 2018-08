O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O ícone pop americano Prince tem agora mais de 300 músicas disponíveis em plataformas digitais de 'streaming' e download a partir desta sexta-feira.

Os herdeiros de Prince, falecido em 2016, chegaram a um acordo com a gravadora Legacy Recordings da Sony para a distribuição destas canções que integram 23 álbuns lançados entre 1995 e 2010.

Também foi lançada uma compilação de 37 músicas chamada "Prince Anthology 1995-2010", que traz o melhor desta seleção.

"Muitos destes álbuns, procurados por fãs e colecionadores, estão disponíveis pela primeira vez em 'streaming' e download, agregando mais de 300 canções essenciais de Prince ao catálogo online do artista", destacou a Legacy.

O acordo entre os herdeiros de Prince e a Sony inclui 35 álbuns, alguns inéditos, gravações ao vivo e outras raridades, principalmente de uma etapa avançada da carreira do músico, quando produzia até quatro álbuns por ano.

"Prince pôde escrever, gravar e lançar sua própria música em seus próprios termos", acrescentou a Legacy.

A revista Variety informou que o maior sucesso de Prince neste período - "The Most Beautiful Girl in the World" (1994) - não foi incluído, apesar de estar em "The Gold Experience", devido a um litígio.

