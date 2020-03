Policial fala com um casal sentado em um banco ao sol em Greenwich Park, em Londres, em 26 de março de 2020

Uso de drones, postos de controle, entre outras medidas. Os novos poderes dados à polícia britânica para forçar a população a respeitar as instruções de confinamento e retardar a disseminação do novo coronavírus têm causado polêmica.

Desde segunda-feira, os britânicos só podem deixar suas casas em casos muito limitados, como fazer compras, ir ao trabalho, receber tratamento médico ou se exercitar uma vez por dia.

Reuniões de mais de duas pessoas estão proibidas e uma distância de dois metros entre cada pessoa deve ser respeitada.

Mas alguns têm aproveitado a autorização para sair para passear em parques ou em locais naturais.

Para forçar a população a respeitar as regras, poderes adicionais foram concedidos na quinta-feira à polícia, que pode, por exemplo, operar um drone para rastrear os contraventores.

Foi o que fez a polícia de Derbyshire (centro da Inglaterra), que postou no Twitter imagens filmadas por drones, mostrando visitantes do Peak district, um parque nacional, passeando com o cachorro ou tirando fotos, comportamentos descritos pela polícia como "não essenciais".

Este vídeo imediatamente provocou comentários indignados de internautas denunciando uma "vigilância sinistra" e métodos dignos da "Stasi", a polícia da antiga Alemanha Oriental.

"Precisamos de uma resposta em termos de saúde pública em vez de uma resposta em termos de justiça criminal a esta epidemia", protestou uma associação para a defesa das liberdades, Liberty.

A polícia reagiu às milhares de mensagens indignadas, explicando que "não se desculparia por usar métodos legais e apropriados para garantir a segurança das pessoas".

A polícia de North Yorkshire (norte) patrulhou e parou motoristas em postos de controle para questioná-los sobre o motivo de seu deslocamento e para lembrá-los das instruções.

Em virtude de seus novos poderes, a polícia pode dispersar grupos e emitir multas de 60 libras (66 euros) para os infratores, uma quantia que pode dobrar no caso de um reincidência.

Para a associação de defesa das liberdades Big Brother Watch, apesar de ser "compreensível" a polícia dispersar aglomerações, "exigir dos motoristas detalhes de seus deslocamentos vai além dos limites", segundo um comunicado à imprensa.

Em Londres, particularmente afetada pela doença, a chefe da Scotland Yard, Cressida Dick, pediu aos policiais que se aposentaram há menos de cinco anos que voltassem ao serviço, explicando que a pressão aumentará sobre a polícia nas próximas semanas.

O Reino Unido registrou na quinta-feira 115 novas mortes pelo coronavírus em 24 horas, o que elevou seu balanço para 578.

