O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Agosto de 2018 23:00 20. Agosto 2018 - 23:00

New York Times informou que Asia Argento aceitou pagar 380.000 dólares ao ator e músico de rock Jimmy Bennett para evitar denúncia por agressão sexual.

O gabinete do xerife de Los Angeles informou nesta segunda-feira que a polícia analisa se há elementos para abrir uma investigação formal por abuso sexual contra a atriz italiana e figura do movimento #MeToo Asia Argento.

"Faremos consultas e neste momento estamos indagando e recolhendo informação, já que não temos uma investigação ativa", disse à AFP Kimberly Alexander, porta-voz do departamento. "Mas ainda não há qualquer investigação aberta neste momento".

O jornal The New York Times informou no domingo que Argento aceitou pagar 380.000 dólares ao ator e músico de rock Jimmy Bennett para evitar uma denúncia de agressão sexual, que teria ocorrido em 2013 em um hotel da Califórnia.

Bennett tinha 17 anos e Argento, 37, quando ocorreu a suposta agressão. A idade de consentimento para relação sexual na Califórnia é de 18 anos.

Alexander não informou se os investigadores já contactaram Bennet, cujos advogados ameaçaram Argento com um pedido de indenização de 3,8 milhões de dólares pelo que descreveram como uma "agressão sexual" que foi traumática para seu cliente e afetou sua saúde mental.

Argento se tornou uma poderosa voz do movimento #MeToo após acusar o então produtor de Hollywood Harvey Weinstein por tê-la estuprado em um hotel durante o Festival de Cannes de 1997, quando tinha 21 anos.

Segundo o jornal, Bennet se recordou da agressão ao ver Argento se apresentar como vítima de um ataque sexual.

As condições do acordo com Bennet, que incluem um calendário de pagamentos, foram concluídas em abril deste ano, segundo documentos consultados pelo Times.

O advogado Ben Brafman, que defende Weinstein, declarou nesta segunda-feira que as revelações mostram um "deslumbrante nível de hipocrisia" por parte da atriz.

"O que talvez seja mais atroz é que ao mesmo tempo em que Argento fazia seu próprio acordo secreto por abusar sexualmente de um menor se colocava na vanguarda dos que condenam o senhor Weinstein, apesar do fato de sua relação sexual com ele ter sido consentida e entre dois adultos, e ter durado mais de quatro anos".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português