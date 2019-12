A polícia britânica abriu nesta segunda-feira para o público em geral uma formação antiterrorista que ajuda a identificar comportamentos suspeitos e atuar em caso de ataque, 10 dias após um atentado na London Bridge.

A decisão de ampliar o acesso a esta formação, até então disponível apenas para os comerciantes que trabalham em locais de grande movimento, não foi uma reação ao ataque com faca que fez dois mortos no centro da capital britânica, informou a polícia.

Mas o atentado constitui "uma brutal recordação da ameaça atual e da necessidade de vigilância", ressaltou.

A formação, gratuita e batizada de "ACT Awareness", é composta de sete módulos de uma duração total de 45 minutos. O curso busca proporcionar ferramentas para detectar comportamentos suspeitos e saber o que fazer em caso de necessidade.

"Proporcionar a todos a oportunidade de ser olhos e ouvidos da polícia e das equipes de segurança locais ajuda a garantir a segurança de todas as comunidades", afirmou a polícia.

No início de novembro, as autoridades britânicas reduziram o nível de alerta terrorista de "grave" para "substancial", colocando-o no terceiro nível em uma escala de cinco e o mais baixo em mais de cinco anos.

