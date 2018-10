O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A polícia da Flórida informou nesta quarta-feira que está investigando um pacote suspeito perto do escritório da deputada democrata Debbie Wasserman Schultz, horas após autoridades terem interceptado potenciais explosivos enviados para Hillary Clinton, Barack Obama e a rede de TV CNN.

Imagens compartilhadas no Twitter pela mídia local mostraram uma unidade de esquadra de bombas dirigindo-se a seu prédio na cidade de Sunrise, no sul da Flórida, ao norte de Miami.

"Alerta! Estamos trabalhando na investigação de um pacote suspeito perto do Sawgrass Corporate Parkway", escreveu a polícia da Sunrise no Twitter, dando o endereço do prédio onde Wasserman Schultz tem seu escritório e que, de acordo com a imprensa local, foi evacuado.

