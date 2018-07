O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Julho de 2018 16:01 25. Julho 2018 - 16:01

Mulher deposita flores em memória das vítimas no local do tiroteio em Toronto

A polícia de Toronto afirmou nesta quarta-feira não ter provas que corroborem a afirmação do grupo Estado Islâmico (EI) de que um de seus "soldados" foi o autor do tiroteio que matou duas pessoas no domingo na capital econômica do Canadá.

"Nesta etapa das investigações, não temos qualquer prova que permita apoiar essa reivindicação do EI", afirma um comunicado da polícia enviado à AFP.

"Continuaremos explorando todas as pistas, e interrogando quem conhecia Faisal Hussain", afirmou a fonte, referindo-se ao suspeito de autoria do atentado.

A Amaq, o órgão de propaganda do EI, indicou nesta quarta-feira que o ataque de domingo foi cometido por "um dos soldados do EI, que seguiu os chamados para atingir cidadãos dos países da coalizão internacional antiextremista".

Uma mulher de 18 anos e uma menina de dez morreram no domingo, e 13 pessoas ficaram feridas em Toronto, no ataque de um homem de 29 anos. Residente da cidade, ele foi identificado como Faisal Hussain.

Hussain atirou contra a multidão que circulava por uma das ruas mais animadas do bairro grego da cidade e, na sequência, contra vários restaurantes.

A Polícia abriu fogo contra o homem, que fugiu e apareceu morto pouco tempo depois em um beco sem saída.

