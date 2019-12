Policiais patrulham perto da mina de carvão a céu aberto de Jaenschwalde, no leste da Alemanha, para impedir que ativistas entrem na mina

Um adolescente desaparecido há dois anos foi encontrado escondido na residência de um suspeito de pedofilia e a polícia alemã ainda não conseguiu determinar se o jovem estava "retido contra sua vontade" ou se foi "manipulado" como afirma sua mãe.

Na sexta-feira, durante uma operação na casa de um homem de 44 anos suspeito de distribuir pornografia infantil em Recklinghausen, a polícia encontrou Marvin, de 15 anos, escondido em um armário.

Até o momento não há nada que indique que o adolescente tenha sido obrigado a ficar com o indivíduo.

Marvin, que está recebendo apoio psicológico, desapareceu em junho de 2017, depois de abandonar o centro para menores de idade em que morava desde a morte de seu pai.

"Quero visitá-lo no Natal", declarou sua mãe, Manuela B., de 53 anos, ao jornal Bild.

A decisão sobre quando Marvin poderá retornar para casa "depende dos médicos, não da polícia", afirmou nesta segunda-feira um porta-voz da polícia à agência notícias DPA.

Muitas perguntas, no entanto, continuam sem respostas no caso descrito pela imprensa alemã como "milagre de Natal", incluindo como o jovem parou no apartamento ou se ele poderia ou não deixar o local a qualquer momento.

Os agentes que o encontraram afirmaram que não viram indícios de que ele estivesse no local contra sua vontade, de acordo com a polícia.

A mãe, que encontrou o filho na sexta-feira, expressou dúvidas. "O homem com quem o encontraram deve tê-lo manipulado", disse ao Bild, antes de afirmar que ele estava com a mesma roupa de quando desapareceu.

O suspeito de pedofilia permanece detido.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram