Polícia francesa prende 14 migrantes em porto do Canal da Mancha

Catorze migrantes foram detidos no norte da França quando tentavam sair do porto a bordo de um barco de pesca roubado para chegar ao Reino Unido, informaram fontes judiciais neste terça-feira (1).

"Os que tentavam facilitar a passagem a eles estavam forçando o barco" para que subissem a bordo, quando a capitania alertou às autoridades francesas, explicou à AFP o procurador da República, Pascal Marconville, confirmando a informação de um jornal local.

A detenção aconteceu na segunda-feira à noite em Boulogne-sur-Mer. Os 14 migrantes, entre eles uma mãe e seus dois filhos, se apresentam como iraquianos.

Segundo o magistrado, foram levados ante o prefeito, que poderá pronunciar a ordem de abandonar o território francês e de entrar em um centro de retenção administrativo.

"Depois da investigação da polícia de fronteiras (PAF), não foram identificados os traficantes de pessoas entre eles, eram pessoas que tentavam se beneficiar de uma entrada", continuou o magistrado, que abriu uma investigação preliminar.

A PAF procura "em princípio" duas pessoas que "conseguiram escapar dos serviços da polícia", suspeitas de serem traficantes de migrantes.

"Mas podem ser mais, essas redes são organizadas de forma piramidal", lembrou Marconville.

As tentativas de atravessar o Canal da Mancha, quase sempre a bordo de pequenas embarcações, se multiplicaram nas últimas semanas. Desde 23 de dezembro, autoridades francesas ou britânicas resgataram 100 pessoas no mar.

Os ministros do Interior britânico e francês acordaram no domingo aumentar a sua colaboração com um "plano de ação reforçado" a ser implementado nas próximas semanas.

A travessia do estreito (33 km de distância mínima) é extremamente difícil e perigosa devido às grandes correntes, à pouca profundidade, ao vento quase permanente e à temperatura da água.

