Este conteúdo foi publicado em 10 de Agosto de 2018 13:02 10. Agosto 2018 - 13:02

(Julho) Policial no local de um tiroteio em Toronto

A polícia canandense informou que prendeu o suspeito de um tiroteio registrado nesta sexta-feira que deixou quatro mortos na localidade de Fredericton, leste do Canadá, informou a polícia.

"Podemos confirmar que temos um suspeito em custódia", afirmou a polícia em seu Twitter.

As autoridades haviam pedido aos morados da vizinhança que permanecessem em suas casas.

As circunstâncias do tiroteio na capital da província de New Brunswick ainda não foram esclarecidas.

