Este conteúdo foi publicado em 18 de Setembro de 2018 20:21 18. Setembro 2018 - 20:21

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (18) considerar construir uma base militar permanente na Polônia.

Em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente polonês, Andrzej Duda, no Salão Oval, Trump disse que o país europeu está oferecendo US$ 2 bilhões a Washington para ajudar a financiar a base.

"O presidente nos ofereceu bem mais que US$ 2 bilhões para fazer isso, então estamos avaliando", disse Trump. "Estamos considerando os pontos de vista de, em primeiro lugar, proteção militar para os dois países e, também, custo".

"Estamos considerando isso muito seriamente", disse Trump mais cedo.

Em uma coletiva de imprensa, Duda manifestou seu apoio à sugestão.

"Espero que vocês tomem a decisão de implantar mais unidades e equipamentos. Gostaria de sugerir uma base americana permanente na Polônia", afirmou, propondo chamá-la de "Forte Trump".

Duda destacou que a expansão militar russa, começando pela tomada do controle das áreas rebeldes da vizinha Geórgia, e mais recentemente pela anexação da ucraniana Crimeia no Mar Negro, fazem parte de uma "constante violação da lei internacional".

"Há toda uma gama de argumentos a favor do fato de que a presença das forças dos Estados Unidos nesta área é absolutamente justificada".

O secretário americano de Defesa, Jim Mattis, elogiou a Polônia por aumentar seus gastos militares, mas destacou que não há decisões sobre a presença permanente de tropas americanas na Polônia.

"As questões são muitas (...). Não se trata apenas de uma base, há os campos de treinamento, as instalações de manutenção, todo este tipo de coisas. Há uma grande quantidade de detalhes que temos que analisar com os poloneses", disse Mattis aos jornalistas no Pentágono.

A base permanente poderia adicionar tensão às relações entre a Otan - da qual a Polônia faz parte - e a Rússia, com uma nova base americana perto de sua fronteira.

