Este conteúdo foi publicado em 10 de Setembro de 2018 13:40 10. Setembro 2018 - 13:40

Autoridades do Texas prenderam neste domingo uma policial branca que atirou e matou um negro quando entrou por engano no apartamento da vítima, informou o Departamento de Segurança Pública daquele estado.

A oficial Amber Guyger, do Departamento de Polícia de Dallas, foi levada para a penitenciária do condado, depois que na quinta-feira à noite, ao final de seu expediente e ainda vestindo seu uniforme, ela entrou em um apartamento e atirou contra quem achou que era um intruso, explicou a polícia.

Pouco depois do incidente, ligou para a emergência e disse que achava que havia entrado em sua própria casa.

A vítima, um afro-americano identificado como Botham Shem Jean, de 26 anos, era originário da ilha caribenha de Santa Lúcia.

Jean havia se formado em uma universidade cristã particular no estado de Arkansas em 2016 e, desde então, trabalhava na firma de contabilidade PricewaterhouseCoopers, em Dallas.

A agente, de acordo com o Dallas Morning News, saiu do elevador no andar errado do prédio e se dirigiu para o apartamento logo abaixo do seu.

Ela então notou que a porta estava aberta, as luzes apagadas e então, na escuridão, viu uma figura em movimento. A agente abriu fogo pensando se tratar de um intruso, informou o jornal local.

De acordo com a polícia de Dallas, Guyger, de 30 anos, trabalha no departamento há quatro anos e, segundo a imprensa local, esteve envolvida em um tiroteio em maio de 2017.

A chefe da polícia de Dallas, Renee Hall, entregou o caso aos Texas Rangers, divisão do Departamento de Segurança Pública.

Hall, também afro-americana, tornou-se a primeira chefe de polícia feminina da cidade em setembro de 2017.

