O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Setembro de 2018 20:31 24. Setembro 2018 - 20:31

Uma policial do Texas que matou um homem negro com um tiro quando ele estava em seu próprio apartamento foi demitida nesta segunda-feira por "conduta adversa", disse o Departamento de Polícia de Dallas.

O chefe de polícia U. Renee Hall despediu a oficial Amber Guyger durante uma audiência administrativa.

Guyger é acusada pelo homicídio involuntário de Botham Shem Jean, um imigrante do país caribenho Santa Lúcia.

"Uma investigação de Assuntos Internos concluiu que (...)(Guyger) teve uma conduta adversa quando foi presa por homicídio involuntário", disse o Departamento.

"A oficial foi demitida por suas ações", acrescentou.

Guyger disse aos investigadores que entrou de maneira equivocada no apartamento do jovem de 26 anos, que fica no andar de cima da sua própria moradia, quando voltava do trabalho na noite de 9 de setembro.

A mulher relatou ter disparado duas vezes depois de ver uma silhueta que não respondeu verbalmente a suas ordens.

O fato provocou protestos e rapidamente se tornou uma crítica à violência policial nos Estados Unidos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português