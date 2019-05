O secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmou nesta terça-feira que é "bastante provável" que o Irã esteja por trás de vários incidentes de sabotagem contra quatro navios no Golfo.

O chefe da diplomacia americana alertou, no entanto, que seu país ainda não chegou a uma "conclusão definitiva" que possa se difundir sobre a misteriosa sabotagem dos petroleiros nas costas dos Emirados Árabes Unidos e o ataque de drones contra um oleoduto. na Arábia Saudita.

"Tendo em conta todos os conflitos que vimos na última década e a extensão dos ataques, parece bastante provável que o Irã esteja por trás", declarou Pompeo em uma entrevista de rádio ao conservador Hugh Hewitt, antes de uma audiência no Congresso.

Para Pompeo, "a coisa mais importante" é que os Estados Unidos continuarão tomando ações para proteger seus interesses e que eles serão impeditivos de deter o "mal comportamento do Irã na região".

A Arábia Saudita, uma aliada próxima dos Estados Unidos, acusou o Irã de ter ordenado o ataque de drones contra seu oleoduto, mas que foi reivindicado pelos rebeldes huthis no Iêmen, apoiados pelo Irã.

Essas tensões entre vizinhos ocorrem no contexto de uma escalada maior do confronto verbal entre Washington e Teerã, um ano após a decisão dos Estados Unidos de se retirarem do acordo nuclear com o Irã, uma estratégia acompanhada de sanções draconianas contra o Irã.

