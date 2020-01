O secretário de Estado americano, Mike Pompeo adiou nesta quarta-feira uma viagem à Ucrânia depois de um ataque contra a embaixada dos Estados Unidos ao Iraque, anunciou o Departamento de Estado.

A viagem foi adiada "devido à necessidade de que o secretário esteja em Washington DC para continuar monitorando a situação atual no Iraque e garantiu a segurança dos americanos no Oriente Médio", anunciou o porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

Pompeo tinha previsto viajar no fim de semana à Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, Uzbequistão e Chipre, mas na terça manifestantes pró-Irã atacaram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá em protesto contra ataques aéreos americanos que mataram 25 paramilitares iraquianos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram