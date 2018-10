O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

16. Outubro 2018 - 09:04

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, desembarcou nesta terça-feira em Riad, onde se reunirá com o rei Salman para falar sobre o desaparecimento há duas semanas do jornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi.

Pompeo, que viajou a Arábia Saudita a pedido do presidente Donald Trump, foi recebido no aeroporto pelo ministro das Relações Exteriores Adel al-Jubeir.

O chefe da diplomacia americana também se reunirá com o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, durante um jantar, de acordo com uma fonte do Departamento de Estado.

"Determinar o que aconteceu com Jamal Khashoggi é algo que tem grande importância para o presidente Donald Trump", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.

O jornalista Jamal Khashoggi, conhecido por suas críticas ao regime saudita, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul no dia 2 de outubro para realizar os trâmites para seu casamento com uma cidadã turca e, desde então, seu paradeiro é desconhecido.

Fontes do governo turco afirmam que o jornalista foi assassinado por agentes sauditas, o que a Arábia Saudita nega.

