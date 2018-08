O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Agosto de 2018 19:29 27. Agosto 2018 - 19:29

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, conversou com colegas na Coreia do Sul e no Japão na semana passada para discutir os "próximos passos" com a Coreia do Norte, depois que sua viagem a Pyongyang foi descartada, informaram autoridades americanas nesta segunda-feira (27).

Pompeo havia planejado uma curta viagem à Coreia do Norte na semana passada, mas na sexta-feira, o presidente Donald Trump voltou atrás, dizendo que não tinha visto "avanço suficiente" em direção à desnuclearização de Pyongyang.

Segundo o Departamento de Estado, nas duas conversas Pompeo teria abordado os "próximos passos" do compromisso com a Coreia do Norte.

Pompeo e o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, "reafirmaram que os Estados Unidos e a República da Coreia continuam comprometidos com a desnuclearização final da Coreia do Norte", afirmou o Departamento de Estado.

Sobre a conversa de Pompeo com o ministro do Exterior japonês, Taro Kono, o Departamento de Estado afirmou que os dois "concordaram que a pressão deve continuar até que a Coreia do Norte seja desmobilizada".

Trump descartou a visita de Pompeo em meio a relatos independentes de que a Coreia do Norte fez pouco ou nada para encerrar seu programa nuclear, apesar das promessas feitas em uma cúpula histórica em junho com Kim Jong Un.

O presidente americano também criticou a China por não ter feito o suficiente para ajudar a promover a desnuclearização, mas deixou aberta a possibilidade de uma viagem de Pompeo a Pyongyang, quando a relação comercial EUA-China for "resolvida".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português