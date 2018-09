O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Poucos dias antes de uma viagem à capital norte-coreana, o secretário de Estado americano Mike Pompeo informará nesta quinta-feira o Conselho de Segurança a nada convencional diplomacia do governo do presidente Donald Trump é o principal motivo da grande mudança da Coreia do Norte.

Trump e Pompeo lideram a delegação dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU, na qual Washington exibiu fortes divergências tanto com aliados como com inimigos em uma série de temas nos dois primeiros dias do evento.

Com o retorno de Trump nesta quinta-feira a Washington, Pompeo será o responsável por expor aos 15 países membros do Conselho de Segurança os esforços americanos para persuadir o regime de Kim Jong Un a renunciar a suas ambições nucleares de uma vez por todas.

Na quarta-feira, Pompeo se reuniu à margem da Assembleia Geral com o chanceler norte-coreano, Ri Yong Ho, para discutir sua quarta viagem a Pyongyang.

O secretário de Estado aceitou um convite de Kim para retornar ao país em outubro, com o objetivo de estimular os esforços para "a final e completa desnuclearização" da Coreia do Norte, informou o Departamento de Estado.

Pompeo também tentará organizar uma segunda reunião de cúpula entre o presidente Trump e Kim, após o encontro histórico de junho em Singapura.

