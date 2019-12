O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, prometeu ao Irã, nesta sexta-feira (13), uma "resposta decisiva", se os interesses dos Estados Unidos no Iraque forem afetados, após uma série de ataques com foguetes.

"Devemos usar esta oportunidade para recordar os líderes do Irã de que qualquer ataque de sua parte, ou da parte de seus aliados de qualquer tipo, que afete americanos, nossos aliados, ou nossos interesses, será objeto de uma resposta decisiva", disse Pompeo, em um comunicado.

"O Irã deve respeitar a soberania de seus vizinhos e parar imediatamente sua provisão de apoio e ajuda letal a terceiros no Iraque e em toda região", acrescentou.

Washington expressou sua crescente preocupação com a onda de ataques contra bases iraquianas usadas por tropas americanas. Vários deles foram atribuídos a grupos paramilitares xiitas apoiados pelo Irã.

Dois ataques com foguetes esta semana tiveram como objetivo um complexo perto do Aeroporto Internacional de Bagdá, que abriga soldados americanos, com um incidente ontem que feriu militares iraquianos.

Pompeo atribuiu a culpa dos últimos ataques diretamente a "pessoas próximas ao Irã".

