O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, chegou ao Paquistão nesta quarta-feira (5), onde se reunirá com o primeiro-ministro Imran Khan, na tentativa de reduzir as tensões dos últimos meses entre ambos os países.

Pompeo aterrissou pouco antes das 13h locais (8h horário de Brasília) no aeroporto militar de Rawalpini, junto à capital, Islamabad, disseram jornalistas presentes no local.

O secretário foi recebido pelo chefe do Estado-Maior do Exército americano, general Joseph Dunford, e por representantes da Chancelaria paquistanesa.

Além do premiê, Pompeo se reunirá com o chefe do Estado-Maior do Exército paquistanês, general Qamar Javed Bajwa, e com o chanceler Shah Mehmood Qureshi, antes de voar ainda hoje para a Índia.

Esta é a primeira visita de Pompeo ao país desde que foi nomeado secretário de Estado. Washington considera o Paquistão uma peça-chave na guerra contra os talibãs que começou há 17 anos no vizinho Afeganistão, onde a situação se agrava dia após dia.

Estados Unidos e Afeganistão, dois países aliados, acusam o Paquistão de apoiar os grupos armados talibãs e seus aliados da rede Haqqani, oferecendo-lhes abrigo em seu território, o que Islamabad nega.

