A ponte Cau Vang (Ponte Dourada), perto de Danang, região central do Vietnã

Uma ponte espetacular, de 150 metros de comprimento, a 1.400 metros de altura e apoiada por duas mãos gigantes, se tornou uma das principais atrações turísticas do Vietnã.

A "Ponte Dourada" ("Cau Vang" em vietnamita) oferece uma bela vista das florestas de Ba Na, perto de Danang, no centro do país.

"A ponte é magnífica, com um estilo arquitetônico surpreendente. Daqui é possível observar a cidade de Danang", declarou à AFP Nguyen Trung Phuc, um dos visitantes.

Situada a 20 km de Danang, Ba Na é uma cidade turística fundada em 1919 pelos colonos franceses.

Cem anos depois, a localidade se tornou uma das grandes atrações do Vietnã. Para agradar os visitantes, o governo construiu um teleférico de vários quilômetros e recriou uma vila medieval francesa com um castelo e uma catedral, além de um museu de cera com estátuas de figuras como Lady Gaga e Michael Jordan, entre outros.

A ponte é um projeto do Sun Group, à frente de várias obras polêmicas, como um teleférico construído em 2016 no monte Fansipan, o maior do Vietnã (3.134 metros), que gerou protesto entre os moradores.

O país comunista tenta atrair turistas, com a ideia de virar um destino inevitável no sudeste asiático.

Em 2017 recebeu 13 milhões de visitantes estrangeiros, chineses em sua maioria, muito atrás dos 35 milhões de turistas que viajaram à Tailândia no mesmo ano.

