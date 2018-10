O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Uma enorme ponte ligando Hong Kong, Macau e China continental será aberta para circulação na quarta-feira, 24 de outubro, anunciou nesta sexta (19) o ministro dos Transportes de Hong Kong, Frank Chan.

A inauguração desta construção, que Pequim apresenta como "a ponte marítima mais longa do mundo", ocorrerá no dia anterior em Zhuhai, na China continental, na presença do presidente do país, Xi Jinping, segundo a imprensa.

Para executar esta obra, que tem 55 km de extensão e inclui um túnel submerso, foi preciso criar ilhas artificiais. Pela ponte, é possível atravessar o estuário do rio das Pérolas e se juntar às antigas colônias britânicas e portuguesas através da cidade de Zhuhai.

Esta construção faraônica, que começou em 2009, sofreu com vários atrasos, superfaturamento, investigações de corrupção e mortes de trabalhadores.

De acordo com as autoridades, a ponte impulsionará as trocas comerciais, unindo dramaticamente os dois lados do estreito. Mas, para os adversários do projeto em Hong Kong, essa é apenas mais uma tentativa de Pequim de aumentar sua influência nessa antiga colônia britânica.

