O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Setembro de 2018 16:25 23. Setembro 2018 - 16:25

Folhetos com a legenda 'Por favor, não me tranquem', divulgados pelo Conselho Islâmico Central da Suíça contra o referendo de proibição da burca, em 2013 em Ticino

Quase 67% dos eleitores do cantão suíço de Saint-Gall votaram, neste domingo (23), a favor da "proibição da burca" em espaços públicos nessa região, no mesmo dia em que acontece, em nível nacional, a consulta para proibir de forma permanente os alimentos transgênicos no país.

Com isso, este cantão se soma à região vizinha de Ticino, onde entrou em vigor, em julho de 2016, a proibição do uso de burcas e de outros tipos de véus muçulmanos nas vias públicas.

Os legisladores de Saint-Gall aprovaram, no ano passado, um texto que determina que "qualquer pessoa que se torne irreconhecível, cobrindo o rosto em um espaço público, e ponha em risco a segurança pública, ou a paz social e religiosa será multada".

A lei foi aprovada pelo Parlamento regional com o apoio de partidos de direita e de centro. Os Verdes e a Juventude Socialista bloquearam sua aplicação, porém, e lançaram o referendo para que a questão fosse decidida pela população.

Não existe nenhuma lei que regule essa forma de vestir no território suíço. O governo considera que é um assunto que cabe a cada cantão decidir.

Está previsto, porém, que os suíços se pronunciem sobre a questão em um referendo nacional, provavelmente em 2019, depois que um grupo de cidadãos conseguiu reunir as 100.000 assinaturas necessárias para a consulta.

A maioria dos eleitores suíços vota pelos correios nas semanas prévias aos referendos, e os resultados quase definitivos costumam ser anunciados a poucas horas do fechamento das urnas.

- Agricultura sem transgênicos -

Também neste domingo, em nível nacional, os suíços se pronunciam sobre duas iniciativas populares procedentes dos círculos ambientalistas e agrícolas para exigir uma reestruturação da produção agrícola por meio de novas normas sociais e ecológicas de produção.

Uma delas, denominada "Pela soberania alimentar", imporia normas sociais e ecológicas aplicáveis na Suíça aos produtos importados, sob pena da proibição de ingresso, ou da aplicação de tarifas.

O texto prevê a transformação da moratória sobre os organismos geneticamente modificados (OGM) em uma proibição definitiva. Implantado após um referendo em 2005, este veto foi prorrogado três vezes pelo Parlamento e estará em vigor até 2021.

O governo federal se opõe às duas iniciativas agrícolas - e com razão, na avaliação do economista Stefan Legge, da Universidade de Saint-Gall, entrevistado pela AFP.

"O grupo de pressão agrícola tenta se isolar do restante da economia e da concorrência internacional", lamentou ele, em declarações na semana passada.

Embora a maioria dos suíços se oponha aos produtos transgênicos, é provável que a iniciativa seja rejeitada, segundo pesquisa de opinião publicada em meados de setembro pelo grupo de mídia Tamedia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português