Uma porta-voz da chanceler alemã afirmou nesta sexta-feira que Angela Merkel está ativa e bem de saúde, depois que a líder voltou a sofrer fortes tremores em uma cerimônia oficial.

"As imagens que podemos ver de Osaka (na cúpula do G20 no Japão) mostram que a chanceler está totalmente ativa e com boa saúde, ela faz seu trabalho, e ela vai às consultas agendadas", disse a porta-voz Martina Fietz em entrevista coletiva em Berlim.

Merkel, que viajou ao Japão na tarde de quinta-feira para participar do G20, já se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus colegas na União Europeia.

Na manhã de quinta-feira, a chanceler, no poder desde 2005, novamente sofreu tremores em público, durante a cerimônia oficial de posse da nova ministra da Justiça, Christine Lambrecht, no palácio Bellevue, em Berlim.

Merkel sofreu uma crise de tremores como esta, porém mais impressionante, durante uma cerimônia oficial em 18 de junho junto ao novo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

As crises foram atribuídas a uma desidratação.

