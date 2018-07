O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Agentes municipais evacuaram o prédio antes que desabasse em Beyoglu, no lado europeu de Istambul

Um prédio residencial de quatro andares desabou nesta terça-feira no centro de Istambul depois de se equilibrar por várias horas na beira de um barranco causado por um deslizamento de terras devido às fortes chuvas que caíram durante a noite, segundo imagens espetaculares difundidas por meios de comunicação turcos.

Agentes municipais e bombeiros tiveram tempo para evacuar os moradores do prédio situado em Sütlüce, no distrito de Beyoglu, na margem europeia de Istambul.

Enquanto as cadeias de televisão transmitiam ao vivo imagens do local, o prédio começou a balançar e caiu no barranco, levantando uma imensa nuvem de poeira.

Segundo os meios de comunicação turcos, o imóvel datado de 1993 desabou em um buraco profundo, que havia sido cavado para a construção de um hotel.

O prefeito de Beyoglu, Ahmet Misbah Demircan, afirmou que os habitantes do edifício foram alojados e estão recebendo atendimento.

Este incidente ilustra mais uma vez o estado de fragilidade em que se encontram alguns prédios residenciais de Istambul ante o risco de tremores de terra e, inclusive, abalo da infraestrutura causado por obras realizadas em seus arredores.

