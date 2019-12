O prestigioso prêmio britânico Turner foi atribuído na terça-feira a quatro vencedores, que desejam passar a mensagem de unidade em "plena crise política", uma decisão sem precedentes a nove dias das eleições antecipadas no Reino Unido.

Por unanimidade, o júri aceitou o pedido dos artistas indicados - Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Oscar Murillo e Tai Shani - de receber o prêmio em conjunto na cerimônia celebrada na galería Turner, em Margate (sudeste da Inglaterra), onde as obras permanecerão expostas até 12 de janeiro.

"Em um tempo de crise política no Reino Unido e em boa parte do mundo, em que tantas coisas dividem e isolam as pessoas e as comunidades, nós desejamos fazer uma declaração coletiva a favor da vida em comum, da diversidade e da solidariedade na arte e na sociedade", escreveram os quatro artistas ao júri.

Os quatro vencedores dividirão as 40.000 libras (52.000 dólares) do prêmio.

