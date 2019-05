O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II da Inglaterra, recebeu o pedido de desculpas e uma indenização de uma agência de notícias sobre celebridades que publicaram fotos de uma casa de campo em que ele estava hospedado, anunciou o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira.

Estas imagens, feitas no início de janeiro de um helicóptero pela agência Splash News, mostram uma parte do interior desta residência, localizada na pitoresca região de Cotswolds, no oeste da Inglaterra.

Segundo a imprensa britânica, a casa foi alugada pelo príncipe Harry e sua esposa Meghan.

A publicação das fotos no jornal The Times, entre outros, "comprometeu seriamente a segurança" do casal, disse Gerrard Tyrrell, advogado do Duque de Sussex, na Suprema Corte de Londres, de acordo com um documento judicial transmitido pelo Palácio.

Harry e Meghan, que escolheram a casa devido ao "alto nível de privacidade oferecido", não podem mais ocupá-la, acrescentou.

Seguindo uma exigência do príncipe, a agência Splash "concordou em pagar uma grande soma em danos, bem como custos judiciais, e pedir desculpas" a Harry, disse ainda.

