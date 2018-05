O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Foto oficial do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, feita por Alexi Lubomirski e divulgada em 21 de maio de 2018 pelo Palácio de Kensington

Os recém-casados príncipe Harry e a ex-atriz americana Meghan Markle agradeceram nesta segunda-feira (21) a cada um dos convidados ao seu casamento, ocorrido no sábado, enquanto sua nova residência, o Palácio de Kensington, divulgou três fotos oficias da união real.

"O duque e a duquesa de Sussex querem agradecer a cada uma das pessoas que fez parte das celebrações de seu casamento no sábado", indicou um comunicado do palácio.

"Eles se sentiram muito sortudos de poder compartilhar o seu dia com todos os que se reuniram em Windsor e também com os que viram o casamento pela televisão no Reino Unido, na Commonwealth e ao redor do mundo", acrescentou o comunicado.

Cerca de 100 mil pessoas se reuniram para a cerimônia em Windsor, a oeste de Londres, e milhões a acompanharam ao vivo pela televisão, incluindo 29 milhões de espectadores somente nos Estados Unidos.

O novo casal real disse estar "encantado" com as fotos oficiais feitas por Alexi Lubomirski e agradeceu ao público por suas "generosas mensagens de apoio".

Uma foto mostra o casal com a avó de Harry, a rainha Elizabeth II, seu esposo, o príncipe Philip, e seu filho, o príncipe Charles, herdeiro do trono e pai do noivo.

Em outra imagem, os recém-casados posam com todas as crianças que foram pajens e daminhas da cerimônia, incluindo o príncipe George, terceiro na linha de sucessão.

A terceira imagem mostra apenas o casal sentado em uma escadaria, em uma foto em preto e branco.

Como membro da família real, Meghan conta a partir de agora com a sua própria página no site oficial royal.uk, no qual há uma breve autobiografia focada em seu apoio a causas que defendem a justiça social e o empoderamento das mulheres.

"Tenho orgulho de ser mulher e feminista", diz Meghan no site, agora duquesa de Sussex.

Como um sinal de seu compromisso, a biografia menciona que Meghan fez campanha para mudar o texto de um anúncio de televisão que usava linguagem sexista quando tinha apenas 11 anos, e descreve que foi voluntária em um refeitório beneficente em Los Angeles quando era adolescente.

Contudo, há pouca menção a sua carreira como atriz, incluindo seu papel como a assistente jurídica Rachel Zane na série "Suits".

A descrição de Meghan como feminista orgulhosa gerou especulações na imprensa sobre a possibilidade de que ela desafie a tradição da família real de não se envolver em temas politicamente delicados.

O Daily Mail advertiu que Meghan "conduziria a família real a uma surpreendente nova direção", mas também mostrou cautela.

"Ela deve cuidar para que seu entusiasmo por essas causas não a façam entrar em disputas políticas. Para sobreviver, a monarquia deve permanecer escrupulosamente neutra", destaca o jornal britânico em um editorial.

