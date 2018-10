O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O príncipe Harry e sua esposa Meghan foram recebidos com muitos gritos e aplausos nesta quinta-feira em Melbourne, segunda maior cidade da Austrália, onde eles experimentaram carne de canguru.

O casal real, que espera o primeiro filho, está no terceiro dia de sua visita ao país.

Harry e Meghan passaram algumas horas sozinhos na cidade e visitaram uma praia.

Uma adolescente que exibia um cartaz com a frase "Estou aqui desde 4 da manhã. Te amo desde que tinha oito anos" chorou ao abraçar o duque de Sussex.

"Você vai me colocar em apuros", brincou o príncipe.

Meghan recebeu flores e presentes para o futuro bebê. A gravidez da duquesa de Sussex foi anunciada na segunda-feira pelo Palácio de Kensington.

Um menino de cinco anos a presenteou com um colar artesanal.

Após o contato com a multidão, o casal visitou a residência da governadora do estado de Victoria e representante da Coroa britânica, Linda Dessau, antes de seguir para um restaurante conhecido por seus pratos preparados por chefs indígenas.

De acordo com o Channel Nine, no menu estavam canguru grelhado e carne de javali.

Harry e Meghan retornarão no fim de semana a Sydney, onde o príncipe escalará a Ponte da Baía da cidade para hastear a bandeira e inaugurar os "Invictus Games", uma competição para ex-soldados com deficiência e feridos de guerra.

Durante a viagem de 16 dias, o casal também visitará Fiji, Tonga e Nova Zelândia.

