O príncipe Harry, sua esposa, Meghan, e seu bebê de quatro meses, Archie, começaram nesta segunda-feira (23) sua primeira visita oficial.

O duque e a duquesa de Sussex chegaram à Cidade do Cabo, na África do Sul, a bordo de um avião comercial, depois de terem recentemente sido criticados por viajar de jato particular.

Durante essa viagem de dez dias, o príncipe também irá a Botsuana, Angola e Malauí, enquanto sua mulher ficará com Archie na África do Sul para outros compromissos.

"Nossa família fará sua primeira viagem oficial à África, uma região do mundo que, nas últimas duas décadas, foi meu segundo lar", escreveu Harry recentemente em sua conta no Instagram.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram