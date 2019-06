O príncipe Harry e sua mulher Meghan receberam, neste sábado, um mini-uniforme do time de beisebol New York Yankees para seu bebê Archie, quando foram assistir ao histórico primeiro jogo da Major League Baseball, a principal liga americana do esporte, em Londres.

O duque e a duquesa de Sussex se apresentaram no London Stadium, onde os Yankees enfrentaram o Boston Red Sox para promover a Invictus Games Foundation, dedicada aos veteranos de guerra.

Meghan fez apenas duas aparições públicas desde o nascimento de Archie em maio. O casal se reuniu com jogadores das duas equipes antes de entrar em campo com membros da fundação para a primeira rebatida.

O casal real foi ovacionado pelos 60.000 espectadores presentes no estádio do leste de Londres.

Antes, o gerente dos Yakees, Aaron Boone, deu de presente para Meghan uma pequena camiseta do famoso clube americano com o nome de Archie e o número 19, enquanto os Red Sox lhe deu um conjunto do time de Boston.

Os Yankees e os Red Sox jogavam neste sábado e domingo os primeiros jogos da história da MLB americana em Londres, em uma campanha de publicidade do esporte no mundo.

