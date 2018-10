O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Outubro de 2018 11:27 15. Outubro 2018 - 11:27

(3 out) Meghan e Harry participam de encontro com jovens em Peacehaven

O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II da Inglaterra, e sua esposa, a americana Meghan Markle, esperam seu primeiro filho, em um dos momentos mais complicados na história recente do país, o Brexit.

"Suas Altezas Reais, o duque e a duquesa de Sussex, têm o prazer de anunciar que a duquesa de Sussex está esperando um bebê para a primavera de 2019", afirma o Palácio de Kesington em um comunicado.

"Suas Altezas Reais apreciam todo o apoio que receberam de pessoas de todo o mundo desde seu casamento em maio e estão encantados de compartilhar a notícia feliz com o público", acrescenta a nota do palácio, responsável pela comunicação do príncipe Harry e de seu irmão, o príncipe William, filhos do príncipe Charles e Diana de Gales.

Harry, 34 anos, e Meghan, 37, se casaram no dia 19 de maio na capela de São Jorge do Castelo de Windsor em uma cerimônia acompanhada por milhões de telespectadores em todo o planeta

"Minha mais calorosa felicitação ao duque e à duquesa de Sussex pela notícia feliz de que esperam um bebê para a primavera. Desejo o melhor para eles", afirmou no Twitter a primeira-ministra britânica Theresa May, em um rápido alívio das negociações do Brexit, que esta semana entram em um momento crucial com a reunião de cúpula europeia em Bruxelas.

A saída do Reino Unido da União Europeia está prevista para 29 de março. Se Londres e Bruxelas não alcançarem um entendimento, analistas temem uma separação sem acordo, o que teria consequências potencialmente caóticas para o país.

O Reino Unido aguardava a notícia sobre o primeiro bebê de Harry e Meghan, que será o sétimo na linha de sucessão ao trono, atrás de seu pai, e dos três filhos de William e Catherine: George, 5 anos, Charlotte, 3 anos, e Louis de quase 6 meses.

- Diana e Arthur lideram as apostas -

Pouco depois do anúncio, as casas de apostas já especulavam sobre os possíveis nomes, com favoritismo para Diana, em homenagem a Lady Di, que faleceu em um acidente de trânsito em Paris em agosto de 1997, quando seus dois filhos eram adolescentes.

Outros nomes bem cotados são Arthur e Alice.

Meghan Markle, que ao entrar para a família real britânica abandonou a carreira como atriz, é conhecida pelo papel da assistente jurídica Rachel Zane na série de TV americana "Suits".

Desde o casamento com Harry, a imprensa britânica não para de publicar fotos e notícias da duquesa de Sussex.

Em seu primeiro projeto de caridade solo, Meghan participou na elaboração de um livro de receitas dos desabrigados pelo incêndio da Torre Grenfell de Londres, publicado em setembro.

O incêndio no prédio de 24 andares em 14 de junho de 2017, matou 71 pessoas.

No mês passado, a duquesa provocou espanto entre os britânicos ao fechar a porta de seu automóvel na chegada para seu primeiro compromisso público solitário.

Alguns viram no gesto uma demonstração de que a americana continua sendo uma mulher simples, apesar das obrigações e limitações de sua nova posição.

O casal desembarcou nesta segunda-feira em Sydney, no início de uma viagem de 16 dias pela Oceania, a primeira grande missão no exterior desde o casamento. Além da Austrália, Harry e Meghan visitarão Fiji, Tonga e Nova Zelândia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português