Este conteúdo foi publicado em 15 de Outubro de 2018 9:01 15. Outubro 2018 - 09:01

(3 out) Meghan e Harry participam de encontro com jovens em Peacehaven

O príncipe Harry e sua mulher, a americana Meghan Markle, com quem se casou em maio, esperam o primeiro filho, anunciou o Palácio de Kensington nesta segunda-feira.

"Suas Altezas Reais, o duque e a duquesa de Sussex, têm o prazer de anunciar que a duquesa de Sussex está esperando um bebê para a primavera de 2019", afirma um comunicado divulgado pelo palácio.

"Suas Altezas Reais apreciam todo o apoio que receberam de pessoas de todo o mundo desde seu casamento em maio e estão encantados de compartilhar a notícia feliz com o público", acrescenta a nota do palácio, responsável pela comunicação do príncipe Harry e de seu irmão, o príncipe William.

Harry, 34 anos, e Meghan, 37, se casaram no dia 19 de maio na capela de São Jorge do Castelo de Windsor em uma cerimônia acompanhada por milhões de telespectadores em todo o planeta.

O casal desembarcou nesta segunda-feira em Sydney, no início de uma viagem de 16 dias pela Oceania, a primeira grande missão no exterior desde o casamento. Além da Austrália, Harry e Meghan visitarão Fiji, Tonga e Nova Zelândia.

Quando o casal chegou à Austrália já existiam especulações sobre a possibilidade de gravidez de Meghan.

"A duquesa de Sussex está escondendo um segredo real?", questionou o jornal Daily Telegraph.

Após um primeiro dia de descanso depois de uma longa viagem, o casal terá os primeiros compromissos públicos na terça-feira, começando com uma cerimônia de boas-vindas perto da famosa ponte da baía de Sydney.

