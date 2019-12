O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, recebeu alta nesta terça-feira do hospital onde foi internado na sexta por problemas de saúde "pré-existentes", informou a imprensa britânica.

Philip, de 98 anos, foi internado na sexta-feira no hospital King Edward VII de Londres, para "observação e tratamento em relação a uma condição pré-existente", informou o Palácio de Buckingham, que classificou a hospitalização como uma "medida de preventiva".

Esta manhã, ele saiu do estabelecimento, de terno escuro e acompanhado por um membro da equipe médica, e se sentou no banco do passageiro de um veículo preto, constatou um jornalista da AFP.

"Ele retornou a Sandringham", no leste da Inglaterra, onde a família real tradicionalmente passa as férias e onde o espera a rainha de 93 anos, segundo o Palácio de Buckingham.

De acordo com o tabloide "The Sun", Philip teria tido problemas de saúde no último mês, incluindo uma "queda ruim" que o obrigou a ficar de cama por alguns dias.

Nos últimos anos, Philip foi internado para fazer uma cirurgia abdominal, para tratar de infecção urinária e de uma artéria coronária bloqueada.

Em janeiro, o duque esteve envolvido em um acidente de carro perto de Sandringham. Uma mulher a bordo do outro automóvel quebrou o pulso. Depois do incidente, abriu mão de sua licença para dirigir.

É um momento delicado para a família real britânica, abalada este ano pelas acusações de envolvimento do príncipe Andrew, o segundo filho de Elizabeth II, no caso do pedófilo americano Jeffrey Epstein e pelos ataques do príncipe Harry, seu neto, contra os tabloides que ele culpa de maltratar sua esposa Meghan.

