O príncipe William vai lançar, em 2020, um prêmio ambiental que recompensará com milhões de euros as soluções criadas para combater a crise climática, informaram os serviços do neto da Rainha Elizabeth II.

Com apoio de uma coalizão de organizações e empresas, o prêmio Earthshot beneficiária cinco ganhadores por ano ao longo dos próximos 10, "com o objetivo de encontrar, pelo emnos, 50 soluções para os desafios mais significativos que o mundo enfrentará daqui até 2030", detalhou o Palácio de Kensington em nota.

No vídeo de apresentação, o famoso naturalista britânico David Attenborough introduziu a iniciativa como "o prêmio ambiental mais prestigioso da História".

O objetivo do príncipe britânico, de 37 anos, segundo na ordem de sucessão ao trono, é "dissipar o pessimismo atual sobre o meio ambiente e substitui-lo pelo otimismo e a ação", explica.

Serão premiados cientistas, ativistas, economistas, empresas, ou gorvernos que contribuam para propor soluções para a crise climática, "especialmente para as comunidades mais expostas à mudança climática".

Não foi especificada a data da primeira entrega dos prêmios.

