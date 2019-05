O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, anunciou, nesta quarta-feira (22), que a próxima cúpula de líderes da Aliança será em 3 e 4 de dezembro, em Londres, onde será comemorado o 70º aniversário da organização transatlântica.

"Londres foi a sede do nosso primeiro quartel-general, por isso, é um lugar adequado para que os chefes de Estado e de governo da Otan planejem o futuro da Aliança", afirmou Stoltenberg em um comunicado, no qual disse esperar que a cúpula seja um "sucesso".

Em fevereiro passado, os aliados acertaram que a capital britânica receberia a reunião no fim do ano, mas a data específica foi decidida na semana passada entre o chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a primeira-ministra britânica, Theresa May.

O ex-premiê norueguês, que participa amanhã, em Londres, de uma conferência sobre ciberdefesa, disse que a cúpula servirá para enfrentar "os desafios de segurança atuais e emergentes".

Na próxima reunião de presidentes, que sucede à realizada na sede da Aliança em Bruxelas em julho de 2018, chega em um contexto de persistente tensão com o presidente americano, Donald Trump, por suas reiteradas críticas aos aliados.

A Otan nasceu em 1949, quatro anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial que devastou o continente europeu, com o objetivo de favorecer "o bem-estar e a estabilidade" nesta região situada ao norte do Trópico de Câncer.

Dos 12 países fundadores, entre eles Canadá e Estados Unidos, a Otan passou para 29 membros em 2017, com a entrada de Montenegro. O ingresso se deu com base no artigo 10 do Tratado de Washington, o qual permite a filiação "a qualquer outro Estado europeu" em condições de "contribuir para a segurança na região".

Embora sua missão nas principais décadas tenha sido contrabalançar a influência da União Soviética, desde sua desintegração em 1991, a Aliança decidiu se expandir para além de sua região imediata e colaborar com outros sócios. Essa visão foi confirmada em sua cúpula de Lisboa, em 2010.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram