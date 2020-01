O ouro, um valor de refúgio em períodos de incerteza política e financeira, atingiu seu preço mais alto nesta segunda-feira desde meados de 2013, em um contexto de tensões no Oriente Médio

Na sexta-feira, o preço já havia disparado 1,5% após o assassinato no Iraque do general iraniano Qassem Soleimani e nesta segunda-feira continuou a subir até atingir US$ 1.588,13 a onça, seu nível mais alto desde abril de 2013.

"Em períodos de incerteza política e financeira, não há nada melhor do que comprar ouro e, embora os dados pareçam mostrar compras excessivas, a tendência pode continuar enquanto a incerteza permanecer alta", disse Husein Sayed, analista da FXTM.

O parlamento iraquiano pediu ao governo no domingo "que acabe com a presença de tropas estrangeiras" no país durante uma sessão extraordinária.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu ameaçando com sanções "muito fortes" se os soldados americanos forem forçados a deixar o país.

