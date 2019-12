O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou neste domingo (8) que lutará "por cada voto" nas eleições legislativas da próxima quinta-feira (12), no momento em que sua vantagem sobre a oposição trabalhista vem diminuindo, de acordo com algumas sondagens.

Segundo pesquisa do jornal "The Guardian", os conservadores estão 11 pontos à frente dos trabalhistas (43% contra 32% das intenções de voto).

O líder conservador se recusou a dizer se renunciará, caso fracasse em seu objetivo de alcançar uma maioria parlamentar absoluta.

"Vou me concentrar nos próximos cinco dias, porque acho que é isso que as pessoas deste país estão esperando", desconversou.

Já o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, prometeu negociar um novo acordo com Bruxelas e submetê-lo a uma nova consulta popular, afirmando que permanecerá "neutro" na campanha.

Contrariando os documentos do governo apresentados por Corbyn, Johnson havia declarado que, após o Brexit, não haverá tarifas alfandegárias entre a província da Irlanda do Norte e o restante do Reino Unido.

Hoje, porém, o premiê admitiu que haverá controles, mas que isso não afetará os produtos que circulam entre a Irlanda do Norte e o resto do território.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram