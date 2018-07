O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A premier britânica, Theresa May

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou nesta terça-feira que, a partir de agora, conduzirá pessoalmente as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia.

May também informou que o ministro nomeado para cuidar do processo agora se limitará a assessorá-la.

"É essencial que o governo se organize de maneira mais eficaz para permitir que o Reino Unido sair da União Europeia", explicou em uma declaração enviada ao parlamento.

"Dirigirei as negociações com a União Europeia", enfatizou.

