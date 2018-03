O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Março de 2018 12:01 15. Março 2018 - 12:01

O primeiro-ministro da Eslovênia, Miro Cerar, apresentou sua renúncia na noite desta quarta-feira, após a Justiça invalidar um referendo do governo no qual a população aprovou um importante projeto de infraestrutura.

"As forças do passado não nos permitem trabalhar para as gerações futuras [...] Apresento minha demissão ao Parlamento", anunciou o premier em uma inesperada entrevista coletiva, após a Corte Constitucional invalidar um referendo sobre a remodelação do porto de Kober, na costa adriática.

Através da consulta, os eleitores eslovenos aprovaram a construção de uma nova ferrovia com destino ao único grande porto comercial do país, de importância estratégica.

Cerar esperava iniciar as obras, orçadas em 1 bilhão de euros, antes do verão (boreal), mas a Corte Constitucional considerou que a campanha a favor da construção da ferrovia foi financiada com dinheiro público.

O premier já enfrentava forte pressão social, principalmente por parte dos funcionários públicos, com várias greves desde o início do ano.

A anulação do referendo, segundo Cerar, "foi a gota d'água" na coalizão governamental composta por três partidos.

Cerar considerou que o chefe de Estado, Borut Pahor, deverá decidir agora se convoca ou não eleições legislativas antecipadas.

No poder desde 2014, Miro Cerar, um respeitado advogado de 54 anos, surpreendeu ao vencer as legislativas à frente de um partido criado poucos meses após ingressar na política.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.