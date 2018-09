O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta terça-feira (18) que seu país continuará a agir contra a presença iraniana na Síria.

Em uma conversa por telefone com o presidente russo Vladimir Putin, Netanyahu garantiu que Israel está "determinado a parar o enraizamento do exército iraniano na Síria, bem como as tentativas do Irã (...) de transferir armas ao (movimento libanês) Hezbollah (...) destinadas a ser usadas contra Israel".

Na segunda-feira à noite, um avião russo foi acidentalmente abatido pelo regime sírio durante um ataque aéreo israelense.

O Irã, o Hezbollah e a Rússia são aliados do regime sírio.

